Après les inondations, Verviers croule sous les dons

Après les terribles inondations qui ont frappé la ville de Verviers et sa région, le nombre de dons qui sont arrivés pour être distribués aux sinistrés a battu tous les records.

"On a pour les hommes, pour les femmes, on a toutes les différentes tailles" explique Marie Vercaempst, une coordinatrice bénévole du lieu où les dons sont stockés. "On a des chaussures, les différentes tailles pour les enfants, on a tous les âges. Là tout a été empaqueté directement mais il faut pouvoir les évacuer".

Le local où sont entreposés tous les dons doit être vidé pour la fin du mois. Malheureusement les vêtements ne partent plus, seuls quelques sinistrés viennent encore se présenter. Ils repartent avec des caisses entières.

"On a perdu pas mal de choses" raconte Frederick, un sinistré venu chercher des dons. "Quand c'est perdu, c'est perdu. C'est horrible, c'est triste" confie t-il.

Les dons de vêtements ont rapidement dû être arrêtés face à la solidarité débordantes des Belges mais aussi des Français et même des Suisses. "On a eu des personnes de Nancy, de Perpignan, de France, de Suisse qui nous apportaient des camions entiers, ça venait de tous les côtés." raconte Marie Vercaempst qui explique que les bénévoles n'ont pas eu d'autres choix que de dire "stop les dons vestimentaires" après une semaine.

Toutes les associations qui sont intéressées par récupérer des dons peuvent contacter Marie sur son numéro de GSM 0470/82.15.60.