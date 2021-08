Vers un dernier Comité de concertation? La réponse du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort

Mariages, horeca, boîtes de nuit... Plusieurs secteurs seront suspendus aux lèvres du Comité de concertation qui doit se réunir ce vendredi à 14h00 au Palais d'Egmont à Bruxelles, afin d'examiner la situation sanitaire et voir quelles mesures sont encore nécessaires pour les prochains mois.

Mais va-t-on assister au dernier Comité de concertation avant de confier les clefs sanitaires aux régions ? "Je ne vois pas les choses comme ça. La Belgique est un pays compliqué et qui nécessite une consultation permanente. Imaginez qu'une région affronte seule une pandémie... Je pense que le raisonnement est limite. On aura toujours besoin du fédéral. On est dans un système de coopération. Je ne fais pas partie des personnes qui estiment que demain les régions seront aptes. Ce n'est donc pas le dernier Comité de concertation."

La dernière phase du plan été, fixée au 1er septembre, qui pourrait être activée ce vendredi, comprend notamment la levée des restrictions pour les activités de jeunesse, les cultes, les mariages et les enterrements. Si la condition de 70% de la population adulte vaccinée est remplie, les indicateurs épidémiologiques remontent depuis plusieurs semaines, même s'ils restent sous contrôle. Bruxelles et la Wallonie sont également désormais colorées de rouge sur la carte du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). La Flandre reste, elle, en orange. Des mesures différenciées selon la situation sanitaire dans les Régions du pays ne sont pas à exclure.

Seront également sur la table du Comité de concertation la préparation de la levée de la phase fédérale de gestion de la crise, l'heure de fermeture des cafés et le nombre de personnes que l'on est autorisé à recevoir chez soi. Ce qui devrait importer cependant seront les mesures structurelles prises pour éviter une propagation du coronavirus, comme une bonne ventilation des lieux. L'extension du Covid Safe Ticket aux petits événements devra aussi être débattue. Ce certificat, qui prouve que l'on est vacciné, qu'on a guéri du coronavirus ou qu'on a été testé négatif, peut depuis le 13 août être utilisé pour organiser des événements rassemblant plus de 1.500 personnes, comme des festivals, des concerts ou des matchs de football. Alors que le CD&V et le Vooruit semblent partants pour élargir l'utilisation de ce certificat aux plus petites fêtes, les libéraux et les Verts semblent plus réticents. Le secteur de la culture lui-même est partagé.