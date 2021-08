"Non, les coiffeurs ne souhaitent pas la fin du port du masque", réagit le vice-président des coiffeurs de Belgique

Des propos selon lesquels les secteurs de la coiffure et de l'esthétisme souhaitent voir l’obligation du port du masque supprimée font débat. Le président de la Fédération belge de beauté a appelé, ce jeudi, à plus de libertés. Ce que rejette catégoriquement le vice-président de la Fédération des coiffeurs de Belgique.

"Il est temps de donner la liberté de choix, et de laisser le praticien ainsi que le client décider. Une obligation légale est disproportionnée à ce stade", indiquait le président de la Fédération belge de beauté et de United Hairdressers, Mario Blokken, ce jeudi. A la veille du comité de concertation, les secteurs de la coiffure et de l’esthétisme ont demandé la levée de l'obligation du port du masque tant pour le personnel que pour la clientèle. Des propos qui font débat du côté de la Fédération des coiffeurs de Belgique (Febelhair).

"Ces propos sont problématiques. Un très grand nombre de coiffeurs est totalement favorable – et certainement pour le moment avec des gens qui reviennent de vacances et de zones rouges – au maintien du port du masque", insiste Patrick Dumont, coiffeur bruxellois et vice-président de la Febelhair.

Selon lui, maintenir l’obligation de porter le masque dans les salons de coiffure reste encore le meilleur moyen d’assurer une ouverture durable des salons, "et ne pas retomber dans des confinements."

S’il y a bien quelque chose sur lequel on est tous unanime, c’est sur le port du masque

Alors que le secteur de la coiffure et celui de l’esthétique ont été la cible de restrictions sévères durant des mois, il n’est pas question pour les professionnels de relâcher les mesures. "S’il y a bien quelque chose sur lequel on est tous unanime, c’est sur le port du masque. Ça me semble totalement déraisonnable d’envisager de retirer le masque pour l’instant", dit-il.

Et de poursuivre : "Je ne dis pas que ça nous amuse, mais c’est une mesure que l’on souhaite continuer à garder pour l’instant. La seule et unique fédération habilitée à représenter le secteur de la coiffure, c’est la Febelhair !"

En accord avec le secteur de l'esthétique

Patrick Dumont a également pris contact avec la représentante de l’Union nationale des Esthéticiennes de Belgique. "Je n’imagine pas un seul instant qu’elle aurait pris une décision en ce sens sans m’avoir contacté au préalable", assure le vice-président de la Febelhair.

Suite à ces propos, plusieurs clients se sont déjà dit inquiets, nous raconte Patrick Dumont. Mais il ne se veut rassurant : « Cela va faire deux ans qu’on ne cesse de pointer du point les métiers de contact en disant que la distanciation sociale ne peut pas être respectée. Il a même été question de porter des masques FFP2… Alors la fin du port du masque, c’est non non non !", conclut-il.