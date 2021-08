Assouplissement des mesures dans l'Horeca: "On attend un retour à la normale, comme avant le Covid"

Les tous derniers assouplissements des mesures sanitaires devraient être annoncé aujourd’hui, à l’issue d’un nouveau comité de concertation. On est enfin arrivé à la dernière phase de ce que les autorités avaient appelé le "plan été". Parmi les points abordés lors de ce Codeco, il sera notamment question des établissements Horeca. Un restaurateur namurois nous livre son avis.

Dès le 1er septembre, tous les établissement Horeca – excepté à Bruxelles – devraient pouvoir accueillir des clients sans limitation à table. Face à cette nouvelle, les avis sont partagés. Cela ne changerait finalement pas grand-chose pour les restaurateurs. Pour l’instant, le nombre de personnes autorisées à table est déjà de huit. Alors passer de huit à dix ou douze personnes à table, à part pour une certaine niche, cela ne représente pas un changement important, pour les restaurants en tout cas.

Pour ce qui est de l’élargissement des horaires, c’est la même chose. Pas de grande révolution non plus pour la plupart des établissements qui peuvent déjà ouvrir jusqu’à 1 heure du matin. Cet assouplissement est, en revanche, davantage attendu dans les cafés, les bars et certains restaurants animés.

La fin de la distance entre les tables, aussi attendue

Par ailleurs, ce que le secteur Horeca espère entendre aujourd’hui, c’est un assouplissement de la distanciation des tables. Pour rappel, les gérants doivent respecter 1,5 m entre chaque table et cela a un impact considérable sur la capacité et forcément sur le chiffre d’affaires.

Dans certains restaurants, cela représente un gros manque à gagner. Fred Castiglione, restaurateur à Namur, nous livre ses impressions : "On attend une remise à la normale, comme avant le Covid. Ce qui est important chez nous, c’est qu’on a quand même perdu à l’intérieur plus de 30 places à cause du Covid. A l’extérieur, plus de 20 places aussi. Il ne faut pas oublier qu’on a eu un très mauvais temps, ce qui n’a rien arrangé", détaille ce restaurateur.

Il faut vraiment que tout redevienne normal. On a un manque à gagner énorme !

Fred en attend beaucoup de ce Codeco : "Ce qu’on aimerait bien aussi, c’est de pouvoir garder un taux de TVA à 6% jusqu’à la fin de l’année, comme actuellement parce que ça va durer maximum jusque fin septembre. Donc il faut vraiment que tout redevienne normal. On a un manque à gagner énorme. On a plus de 20% de chiffres d’affaires – non pas en moins, on ne peut pas dire ça car on a eu une très bonne reprise – mais 20% de chiffre d’affaires qu’on ne fait pas et qu’on aurait pu faire en plus", poursuit-il.

Tous les gérants de restaurants interviewés à Namur l’ont dit : "Pourvu que les autorités ne suivent pas le modèle français qui impose le pass sanitaire pour entrer au restaurant. Cela serait catastrophique."