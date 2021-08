La police boraine arrête deux escrocs qui tentaient de vendre à une vieille dame des couteaux et casseroles à des prix exorbitants

Ce jeudi 19 août, les yeux de Lynx (vidéosurveillance) du service Intervention de la zone de police boraine ont repéré 2 individus qui tentaient de vendre des casseroles et des couteaux de cuisine à une dame âgée de 86 ans sur le parking du magasin situé à la rue du Sas (Saint-Ghislain).

Grâce aux caméras nos équipes ont pu suivre le manège des vendeurs qui ni une ni deux ont placé les casseroles dans le coffre de leur victime pour ensuite lui réclamer la somme de 300€, rapporte la zone de police dans un communiqué. La dame ne souhaitant pas acheter ces objets les a sorties de son véhicule et s’en est allée.

Des équipes de proximité ont très vite été envoyées sur les lieux et se sont mises à la recherche du véhicule utilisé par les vendeurs. Immatriculé à l’étranger, les caméras de la police n’ont pas mis longtemps à remonter sa piste. Les patrouilles (de Saint-Ghislain et de l’Intervention) ont retrouvé les deux individus.

Les deux hommes ont été contrôlés et le Parquet avisé des faits a ordonné, dans le cadre d’un dossier de tentative d’escroquerie, la saisie de toutes les casseroles et couteaux. Les casseroles et les couteaux étaient revendus bien au-dessus de leur valeur réelle. Les couteaux étaient par exemple vendus 399€ alors que la facture d’origine indique 12€. De plus, les "commerçants" ne disposaient pas des autorisations à la vente ambulante. Le véhicule avec lequel ils se déplacent était en défaut de contrôle technique.

"A ce type de vendeurs nous voulons dire : que nous les avons à l’œil ! Et aux citoyens, nous demandons la plus grande vigilance. Il est primordial de ne pas céder à la vente forcée faite à la sauvette sur un parking ou sur le pas de votre habitation et ,en dehors de tout cadre légal! Si vous êtes témoins ou victimes de tels faits : appelez-nous au 065/619 619", demande la zone de police boraine.