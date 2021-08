Fort Chabrol à Neupré vendredi soir

(Belga) Un homme s'est enfermé dans son magasin de Neupré, vendredi en fin de journée, et menace de se suicider, rapporte Sudpresse. Le Peloton Anti-Banditisme (PAB) de la police de Liège et une unité spéciale de Bruxelles étaient sur place dans la soirée.

Le gérant du stock américain de Neupré, situé rue des Deux Églises, a menacé de mettre fin à ses jours dans son magasin, vendredi vers 17h30, selon les dires de ses proches évoqués par Sudpresse. Les stocks du magasin où il s'est retranché comprennent notamment des armes en état de fonctionnement. La police de Seraing, des unités spéciales de Bruxelles, le PAB de Liège et une équipe médicale se sont rendus sur place. Au vu du matériel que l'homme pourrait posséder, un périmètre de sécurité a été mis en place par la police, selon Sudpresse. Vendredi vers 21h00, la zone de police de Seraing-Neupré ne souhaitait pas communiquer, pas plus que le magistrat qui se rendait sur les lieux. Toute personne ayant des idées suicidaires peut contacter la ligne d'écoute du Centre de Prévention du Suicide au 0800 32 123 (elle est anonyme, gratuite et disponible 24h/24). Plus d'infos sur www.preventionsuicide.be. (Belga)