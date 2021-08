Talibans au pouvoir en Afghanistan - Reprise des évacuations américaines de Kaboul après une interruption de plusieurs heures

(Belga) Les opérations américaines d'évacuation de milliers de civils de Kaboul ont repris vendredi après plusieurs heures d'interruption en raison de la saturation de certaines bases américaines dans la région, notamment au Qatar, a indiqué un haut responsable du Pentagone.

"Les vols ont repris et les vols militaires américains à destination du Qatar et d'autres lieux décollent, et d'autres vols décollent à destination de Kaboul à l'heure où je vous parle", a déclaré à la presse le général Hank Taylor, de l'état-major américain. Il a précisé que certains vols seraient dirigés vers l'Allemagne, où les Etats-Unis disposent de nombreuses bases militaires. (Belga)