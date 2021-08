Talibans au pouvoir en Afghanistan - Les premiers vols américains de rapatriement arrivent à Ramstein

(Belga) Les premiers vols de rapatriement ont atterri sur la base militaire de Ramstein en Allemagne, a déclaré vendredi le porte-parole du département d'État américain, Ned Price.

Ramstein est l'un des aéroports militaires les plus importants des forces armées américaines en Europe pour le fret et le transport. Il est utilisé comme plaque tournante pour l'évacuation, depuis l'Afghanistan, des ressortissants américains et des employés afghans, en vue de leur voyage à destination des États-Unis. Des milliers de personnes y sont attendues. Les opérations américaines d'évacuation de milliers de civils de Kaboul ont repris vendredi après plusieurs heures d'interruption en raison de la saturation de certaines bases américaines, notamment au Qatar. (Belga)