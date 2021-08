Météo - Le soleil au rendez-vous ce samedi

(Belga) Le temps sera chaud et ensoleillé samedi, selon les prévisions de l'Institut royal de météorologie (IRM). Les maxima varieront entre 21°C sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 25 ou 26°C en Flandre, sous un vent faible à modéré.

La nébulosité augmentera néanmoins en cours d'après-midi, puis une zone perturbée, accompagnée de pluie ou d'averses orageuses, abordera l'ouest du pays en soirée. Ces averses pourront être intenses avec de la grêle, prévient l'IRM, qui a classé l'ensemble de la Belgique, à l'exception des provinces de Namur et de Luxembourg, en alerte jaune pour des orages de 17h00 à 22h00. La pluie et les averses orageuses perdureront pendant la soirée et pourront donner lieu à des cumuls de 20 l/ m2 en une heure de temps. Le temps redeviendra plus sec en cours de nuit. (Belga)