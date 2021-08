Prévisions météo: profitez bien du soleil ce samedi, ça ne va pas durer

Le temps sera chaud et ensoleillé samedi, selon les prévisions de l'Institut royal de météorologie (IRM). Les maxima varieront entre 21°C sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 25 ou 26°C en Flandre, sous un vent faible à modéré.



La nébulosité augmentera néanmoins en cours d'après-midi, puis une zone perturbée, accompagnée de pluie ou d'averses orageuses, abordera l'ouest du pays en soirée. Ces averses pourront être intenses avec de la grêle, prévient l'IRM, qui a classé l'ensemble de la Belgique, à l'exception des provinces de Namur et de Luxembourg, en alerte jaune pour des orages de 17h00 à 22h00. La pluie et les averses orageuses perdureront pendant la soirée et pourront donner lieu à des cumuls de 20 l/ m2 en une heure de temps. Le temps redeviendra plus sec en cours de nuit.

Dimanche, le temps sera variable avec des averses localement intenses et parfois orageuses. Il fera aussi sensiblement plus frais avec des maxima de 17 ou 18 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 20 ou 21 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera modéré, et à la côte parfois assez fort, de secteur ouest, avec des rafales jusqu'à 40 ou 50 km/h (voire plus sous un orage).

Lundi, le ciel sera d'abord très nuageux en beaucoup d'endroits, avec encore quelques averses ou des pluies (bruines). Dans le courant de la journée, le temps deviendra plus sec à partir du nord avec graduellement des éclaircies. Les maxima se situeront entre 17 et 20 degrés en Ardenne et entre 20 et 22 degrés ailleurs. Le vent virera au secteur nord à nord-est; il sera modéré et, à la côte, assez fort.

Mardi, le temps restera sec et d'abord ensoleillé. Ensuite, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux. Les maxima seront compris entre 17 ou 18 degrés en Ardenne et 21 ou 22 degrés dans l'ouest du pays, sous un vent de nord-est modéré, et assez fort à la côte.

Mercredi, le temps sera sec avec des éclaircies dans un premier temps. Ensuite, des périodes très nuageuses s'établiront depuis le nord. Les maxima se situeront à nouveau entre 17 et 22 degrés, sous un vent modéré, et à la côte parfois assez fort, de secteur nord-est.

Jeudi, de nombreux nuages bas devraient s'étendre depuis la Mer du Nord. Un peu de bruine ne sera pas exclu localement. Les maxima seront compris entre 14 et 19 degrés. Le vent sera faible à modéré de secteur nord à nord-est.

Vendredi, la nébulosité restera abondante avec un peu de bruine possible. Les maxima seront compris entre 15 et 19 degrés.