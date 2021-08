L'ours brun Bernie s’est échappé de son enclos au parc Forestia de Theux: "On a eu chaud" (vidéo)

"On a eu chaud, mais tout est rentré dans l’ordre". Au parc animalier Forestia de Theux, les soigneurs et visiteurs ont découvert l'ours Bernie hors de son enclos ce vendredi.

Un glissement de terrain provoqué par les inondations aurait ainsi permis à l'ours de s’échapper. Pour lui faire regagner son enclos, l'animal a dû être fléché. Les visiteurs ont eux dû être évacués le temps que la situation soit de retour à la normale.

Le parc animalier verviétois s'est exprimé sur sa page Facebook : "On a eu chaud, mais tout est rentré dans l’ordre. Ce vendredi 20/8 aux alentours de 15h30, les soigneurs/visiteurs ont découvert notre Bernie national hors de son enclos. Évacuation du parc animalier en douceur vers l’entrée et le Forest’bar. On comprend rapidement que c’est lié aux inondations du 15 juillet. Miraculeusement épargné, notre joli parc a quand même été endommagé. C’est seulement aujourd’hui que nous avons découvert un glissement de terrain dans l’enclos des ours."

Il a même nagé dans l’étang

L’ours s'est ainsi échappé et s'est baladé dans le parc. "Il est resté aux alentours de son enclos, plus cool que jamais, sans s’éloigner à plus de dix mètres. Il a même nagé dans l’étang", raconte le parc.

1h30 plus tard, Bernie est pratiquement retourné dans son enclos, avant de repartir pour une nouvelle balade. Les soigneurs ont alors pris la décision de le "flécher pour l’endormir et le rentrer dans son enclos".