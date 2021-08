Ils se sont donnés à fond: pour le personnel, la fermeture des centres de vaccination procure une énorme émotion (vidéo)

La Wallonie va procéder à la fermeture de ses centres de vaccination secondaires. Ces derniers ne sont plus jugés indispensables alors que le taux de vaccination est suffisant. Mais pour le personnel qui y travaillait, cela ressemble à un crève coeur.

C'est la fin d'une incroyable aventure. Le centre de vaccination de Waremme a fermé ses portes ce samedi, comme de nombreux autres en Wallonie. En effet, avec 75% des plus de 18 ans vaccinés, les centres secondaires et de proximité seront fermés, jugés inutiles pour continuer à combattre la propagation du Covid-19.

Si cela ressemble à une bonne nouvelle pour le grand public, pour le personnel, c'est un moment particulier. Parce que tous ont mis sur pause leurs activités habituelles pour aider la population à se sortir d'une crise sanitaire historique. Exemple, justement, à Waremme, où tous ceux qui se sont engagés pour la vaccination ont aujourd'hui un gros pincement au coeur. "Nous nous sommes réunis hier soir. Tout le monde avait les larmes aux yeux, parce que c'est fini", nous raconte par exemple Geneviève, qui accueillait les patients.

61.000 personnes ont été vaccinées à Waremme, un vrai succès. Cela crée encore un sentiment à part. "C'est très difficile de s'arrêter du jour au lendemain, de ne plus voir ces gens", raconte Sébastien Van Impe, Directeur opérationnel du centre de vaccination de Waremme. "Nous avons travaillé avec eux pendant des mois. Nous avons créé des groupes WhatsApp pour rester en contact, mais nous savons qu'un jour, nous ne les verrons plus et nous gardons un super souvenir de tout ce qu'il s'est passé ici".

Mais le succès de la campagne, Waremme est le centre avec le plus gros taux de vaccinés en Wallonie, donne confiance à certains. "Cela prouve que nous sommes dans une société de la protection de l'autre, du partage, d'altruisme. C'est quelque chose que j'ai constaté ici", nous explique Adrien Mathot, qui a vacciné de nombreux patients sur place.

L'aventure s'achève ici, après 5 mois de bons et loyaux services, mais les souvenirs resteront. "Ce sera comme quand on parle du bon vieux temps. Cela fera partie des discussions de fin d'année quand on aura un verre dans le nez", plaisante Sébastien Van Impe. En attendant, pour se souvenir, des dizaines de dessins d'enfants, qui remercient les soignants, ont été collés aux murs du bâtiment. C'est bien la moindre des choses après des mois au service des citoyens. Chapeau !