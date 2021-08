Comment les USA font pression sur les talibans et à quoi pourrait ressembler le nouveau régime?

En Afghanistan, la situation est tellement chaotique que personne ne sait à quoi ressemblera le pays dans le futur. Les craintes pour la population sont énormes alors que les talibans élaborent un nouveau gouvernement à Kaboul. De son côté, l'opposition appelle à la résistance. Nous avons interrogé un spécialiste pour comprendre les forces et faiblesses des talibans, ainsi que les possibilités envisageables.

Des négociations ont lieu en Afghanistan, au Qatar et au Pakistan. Des pourparlers qui ne datent pas d’hier. En février 2020 déjà, les Américains discutaient avec les talibans de la formation d’une large coalition. Lundi, en plein chaos, Washington a fait le forcing. "Pour ne pas perdre la face, ils ont fait immédiatement pression sur les talibans en gelant les avoirs, et en demandant au FMI de geler les avoirs de l'Afghanistan à l'étranger, pour que l'Emirat islamique des talibans ne soit pas déclaré immédiatement", explique Kanechka Sorkhabi, chercheur à l'Institut prospective et sécurité en Europe.

Les talibans savent bien que s'il y a une nouvelle guerre, ils ne pourront pas résister

Les talibans n’ont pas le choix: ils ont besoin de l’aide internationale et font face à l’opposition intérieure des Ouzbeks, des Hazaras, des Tadjiks et d’une partie des Pachtouns. La résistance s’organise notamment dans le Nord avec le fils du commandant Massoud, assassiné en 2001.

"L'objet des négociations, c'est d'empêcher une nouvelle guerre. Les talibans savent bien que s'il y a une nouvelle guerre, ils ne pourront pas résister contre la guerre", indique Kanechka Sorkhabi.

Les talibans devront faire face à beaucoup de difficultés

Miliciens bien plus que gestionnaires, les talibans sont incapables de gérer un état. Or, les défis sont énormes. "Les talibans devront faire face à beaucoup de difficultés. Une sécheresse sans précédent dans le pays. Plus de dix millions de gens en situation de famine et plusieurs millions de personnes déplacées, en plus des problèmes économiques. Ils auront besoin également de l'ensemble des forces vives du pays pour faire fonctionner les services publics, avec la crise du Covid ils ont besoin des hôpitaux", précise le chercheur que nous avons interrogé.

Quel régime et quelles lois?

A quoi devrait ressembler le régime taliban? Sans doute à la république islamique d’Iran avec un guide suprême religieux, au-dessus d’un président et d’un conseil. "Ce n'est pas clair du tout. On ne sait pas quelles seront les lois. S'il y aura des châtiments corporels pour les femmes, des mutilations, des amputations pour les vols, des bras coupés, des pendaisons", confie Kanechka Sorkhabi.

Le G7 (Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni) pourrait faire pression, la semaine prochaine, pour que les conventions internationales ratifiées par l’Afghanistan soient respectées. Mais à l’heure qui l’est, la position des Européens n’est pas du tout claire.