Au moins huit morts et des dizaines de disparus dans des inondations au Tennessee

(Belga) De fortes précipitations dans le sud-est des États-Unis ont provoqué de graves inondations dans l'État du Tennessee samedi. Selon des médias locaux, au moins huit personnes sont mortes et une quarantaine de résidents sont portés disparus.

La pluie a fait sortir la rivière Piney de son lit dès le début de la journée. L'état d'urgence a été déclaré dans les comtés voisins de Dickson, Hickman, Houston et Humphreys. La situation est dangereuse, a averti le service météorologique local dans un tweet. Certaines familles ne peuvent plus quitter leur maison à cause de la montée des eaux. Les réseaux d'électricité et de télécommunications sont également hors service dans de nombreux endroits. (Belga)