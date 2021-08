Graves inondations au Tennessee: au moins 10 morts et des dizaines de disparus

De fortes précipitations dans le sud-est des États-Unis ont provoqué de graves inondations dans l'État du Tennessee samedi. Selon un bilan mise à jour des médias locaux, au moins dix personnes sont mortes et une quarantaine de résidents sont portés disparus.

Certaines familles ne peuvent plus quitter leur maison



La pluie a fait sortir la rivière Piney de son lit dès le début de la journée. L'état d'urgence a été déclaré dans les comtés voisins de Dickson, Hickman, Houston et Humphreys. La situation est dangereuse, a averti le service météorologique local dans un tweet. Certaines familles ne peuvent plus quitter leur maison à cause de la montée des eaux. Les réseaux d'électricité et de télécommunications sont également hors service dans de nombreux endroits.

Il a plu plus de 30 centimètres d'eau en de nombreux endroits, mais il est prévu que les précipitations cessent ce dimanche.