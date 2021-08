Des voitures neuves en rupture de stock à cause de la crise sanitaire: "Les clients ont parfois du mal à comprendre"

Une conséquence surprenante de la crise sanitaire se fait ressentir dans le secteur de l'automobile. Les pièces nécessaires à la fabrication de voitures neuves sont en rupture de stock ce qui entraine des délais à rallonge pour les acheteurs.

"Pour le [Huyndai] Tuckson on est sur les livraisons pour mars 2022, la version Kona on est sur la fin d’année ou janvier 2022 et le Santa Fé, pn est sur avril 2022" explique Axel Bronchart, administrateur délégué du concessionnaire "Sud Motor".

La pièce qui fait défaut est une petite puce électronique. Petite mais essentielle, cette puce « est essentielle à l’électronique de la voiture ».

"La radio, le GPS, le GSM et le multimédia, toute cette connectivité fonctionne via des puces qui sont manquantes. C’est comme si vous aviez un écran qui est noir et qui ne fonctionne pas", détaille Axel Bronchart.

La cause de cette pénurie de puce est le premier confinement où les usines qui les fabriquent ont pratiquement toutes arrêté de produire et aujourd’hui elles ne parviennent pas à rattraper leur retard.

"Personne ne pouvait prévoir ça" regrette de son côté Martin Colard, conseiller commercial chez Volkswagen. "C’est parfois difficile pour nos clients de le comprendre. C'est du jamais vu."

Les concessionnaires espèrent un retour à la normale pour le mois de janvier, mois très important pour le secteur de l’automobile avec le salon de l’auto.