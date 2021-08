Des Belges bloqués à Kaboul lancent un appel désespéré aux autorités: "Leur vie est en danger"

Des avions de transport C-130H Hercules de l'armée belge ont déjà exfiltré samedi en deux vols quelque 170 personnes d'Afghanistan vers le Pakistan, a annoncé le gouvernement fédéral, organisateur de cette opération d'évacuation "Red Kite". Dans la nuit de samedi à dimanche, les 34 premiers Belges évacués d'Afghanistan sont arrivés à la caserne de Peutie après avoir été rapatriés par un avion néerlandais via Schiphol plus tôt dans la journée.

Mais de nombreux Belges sont encore bloqués à Kaboul, comme l'attestent les images qui nous sont parvenues ce dimanche. Un individu, au milieu d'un groupe composé de femmes, d'enfants et d'hommes, lance un appel aux autorités. "Certains ont des papiers, mais pas toute leur famille. Vous devez penser à eux aussi. Ils n'ont personne pour les aider et leur vie est en danger. S'il vous plaît", lance l'homme devant ces nombreuses personnes, dont nous avons flouté les visages pour leur sécurité.

Ils ont déjà tous, ou presque, tenté de se rendre à l’aéroport à plusieurs reprises. Il s'agit de la seule porte de sortie pour espérer monter à bord d’un avion belge. Mais sur place, la situation est beaucoup trop dangereuse. "On a envoyé des messages pour que tout le monde vienne en lieu sûr. Une fois qu’on est ensemble. On partira tous vers l’aéroport."

"On a peur"



Le groupe se trouve pour le moment à 4 km à peine de l’aéroport, mais la route paraît interminable. Le danger est partout. Les talibans sont dans les rues et les zones de contrôles nombreuses. "Ils patrouillent dans les rues et demandent à tout le monde où ils vont et ce qu'ils font et combien de personnes sont avec eux. On a peur. Pour le moment, on est sûr de rien. S'il le faut, on discutera avec les talibans pour leur dire qu’on veut aller à l’aéroport."



Ces Belges et leur famille tenteront de s’y rendre dans les prochaines heures en espérant être, ce dimanche soir, tous en sécurité.

Des troupes de plusieurs pays, dont la Belgique aux côtés des USA, de l'Allemagne, du Royaume-Uni ou de la Turquie procèdent à des évacuations depuis l'aéroport de Kaboul. Le délai pour évacuer Kaboul à temps diminue alors que les USA ont fixé comme date butoir le 31 août pour le retrait de leurs troupes.