Un premier avion en provenance d'Islamabad s'est posé à Melsbroek

(Belga) Un avion civil de la compagnie Air Belgium s'est posé lundi à 8h27 sur le tarmac de l'aéroport militaire de Melsbroek en provenance d'Islamabad, capitale du Pakistan. Il transporte des Belges et leurs ayant droits exfiltrés de l'aéroport de Kaboul en Afghanistan. Un avion militaire le suivra de peu.

Environ 400 personnes devraient être ramenées ce lundi de la capitale afghane dans le cadre de l'opération "Red Kite" menée conjointement par la Défense, les Affaires étrangères et les services de l'immigration en vue de ramener des Belges et leurs ayant droits ainsi que des personnes actives dans des ONG de l'Afghanistan, pays passé sous la coupe du régime islamiste des Talibans. Quatre vols d'évacuation entre Kaboul et Islamabad opérés par des avions de la Défense belge sont par ailleurs prévus ce lundi. (Belga)