Disparition d'Estelle Mouzin: de nouvelles fouilles à partir du 30 août

(Belga) Une nouvelle série de fouilles pour rechercher le corps d'Estelle Mouzin, victime présumée en 2003 du tueur en série Michel Fourniret, doit avoir lieu dans les Ardennes à partir du 30 août, a indiqué lundi une source proche de l'enquête.

Ces fouilles sont prévues pour durer une semaine, en présence de Monique Olivier, l'ex-épouse du tueur, mort en mai, a précisé cette source, confirmant une information de France Info. Elles doivent avoir lieu dans un bois communal d'Issancourt-et-Rumel, qui a déjà été exploré, notamment en juin et en avril par les enquêteurs et la juge d'instruction Sabine Kheris, à partir "d'indications" livrées par Monique Olivier. Les recherches sont jusqu'ici restées infructueuses. Le 1er avril, Monique Olivier avait pour la première fois reconnu un rôle dans la séquestration d'Estelle, enlevée à 9 ans, le 9 janvier 2003 à Guermantes (Seine-et-Marne). Elle avait précisé avoir accompagné Michel Fourniret au bord du bois d'Issancourt-et-Rumel pour le laisser aller enfouir le corps de la fillette. Le village d'Issancourt-et-Rumel se situe à quelque 4 km de Ville-sur-Lumes, où, toujours selon Monique Olivier, Michel Fourniret a séquestré, violé et tué Estelle, dans une maison appartenant à sa soeur. Condamné à la perpétuité incompressible pour les meurtres de sept jeunes femmes ou adolescentes entre 1987 et 2001, Michel Fourniret avait fini par avouer en mars 2020 sa responsabilité dans la disparition d'Estelle Mouzin. Il est mort à 79 ans à Paris le 10 mai. (Belga)