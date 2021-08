Quelques rayons de soleil mardi et mercredi et puis s'en vont

(Belga) Le soleil fera un timide retour mardi et mercredi avant de laisser à nouveau la place aux nuages et à la pluie, selon le bilan lundi à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM).

Lundi après-midi, la nébulosité sera d'abord encore abondante. Progressivement, de larges éclaircies apparaîtront ensuite depuis le nord. Le risque de quelques averses se maintiendra toutefois, principalement au sud du sillon Sambre et Meuse. Au littoral, le temps deviendra par contre assez ensoleillé. Les maxima, de saison, seront compris entre 17 degrés sur le relief ardennais et 22 degrés en Flandre et dans l'extrême sud du pays. Mardi et mercredi, il fera généralement sec avec des alternances de soleil et de nuages. Les maxima avoisineront les 21 degrés dans le centre. En fin de semaine, le temps redeviendra maussade avec des nuages et un risque de précipitations. Les maxima ne dépasseront pas les 20 degrés. (Belga)