Une femme afghane accouche sur un vol d'évacuation américain

Une femme afghane est entrée en travail et a finalement accouché à bord d'un vol d'évacuation américain vers la base américaine de Ramstein, en Allemagne, a annoncé dimanche le commandement américain de la mobilité aérienne.



Elle a commencé à avoir des complications pendant le vol, mais son état s'est amélioré après que l'avion de transport C-17 a volé plus bas, augmentant la pression de l'air dans l'avion, selon le commandement sur Twitter. Cette manœuvre a permis de lui sauver la vie, a-t-il ajouté.

Après avoir atterri à Ramstein, la femme a donné naissance à une petite fille dans la soute de l'avion avec l'aide de soldats. La mère et l'enfant se portent bien.

Samedi soir, 2.300 personnes évacuées d'Afghanistan ont été amenées à Ramstein à bord de 17 avions, et d'autres vols devraient arriver dimanche et les jours suivants. Les anciens membres des forces américaines locales et leurs familles, qui quittent leur pays par crainte des talibans, sont d'abord hébergés dans des hangars à avions sur la base aérienne. De là, ils seront acheminés par avion vers les États-Unis.