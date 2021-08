Amanda Lear et Michel Fau réunis au théâtre pour jouer Bette Davis et Joan Crawford

Amanda Lear et le comédien Michel Fau vont incarner sur scène les actrices hollywoodiennes Bette Davis et Joan Crawford, farouches rivales, à l'affiche du théâtre de la Porte-Saint-Martin à Paris, à partir du 11 septembre, a annoncé lundi la salle parisienne.

Au côté d'Amanda Lear qui jouera Joan Crawford, le comédien Michel Fau adepte du travestissement au théâtre avec déjà plusieurs rôles féminins, incarnera Bette Davis. La pièce mise en scène par Michel Fau, évoquera les bisbilles permanentes entre les deux stars disparues en 1977 et 1989 et qui se sont toujours détestées.

Pièce de Jean Marboeuf à l'affiche jusqu'au 24 octobre, "Qu'est-il arrivé à Bette Davis et Joan Crawford ?" raconte sous forme de correspondance fictive leurs disputes homériques, ponctuées d'insultes salées rapportées à l'époque par la presse américaine, notamment pendant le tournage de "Qu’est-il arrivé à Baby Jane ?" de Robert Aldrich, sorti en 1962.

"Joan Crawford et Bette Davis s'envoyaient des vacheries mais elles avaient besoin l'une de l'autre. Jusqu'à présent, on m'a toujours demandé de jouer Amanda Lear au théâtre. Pour une fois, un rôle de composition m'est offert. C'est un cadeau formidable !", a confié à l'AFP Amanda Lear.

"Etre dirigée et jouer avec Michel Fau est un bonheur. Depuis Dali, j'ai toujours aimé les excentriques. Ils sont libres et n'ont peur de rien!", a ajouté la chanteuse et comédienne qui en 2016, "fatiguée par le showbiz", avait annoncé ses adieux.

"Les adieux des artistes sont-ils toujours définitifs ? On me donne l'occasion de faire des choses que je n'ai jamais faites. Je ne pouvais pas refuser...", justifie-t-elle.

Amanda Lear annonce par ailleurs la sortie le 22 octobre d'un vingtième album studio - le premier en français pour l'ex-reine du disco -, avec des reprises de Bashung, Gainsbourg, Miossec, Dutronc, Moustaki ou Barbara.