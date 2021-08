La foire du Midi avoisine les 90% de sa fréquentation de 2019

(Belga) La fréquentation totale de la foire du Midi, qui s'est refermée dimanche, a atteint 80 à 90% de celle de 2019, qui tournait autour de 1,2 million de personnes, selon les estimations communiquées lundi par le cabinet de l'échevin des Affaires économiques à la Ville de Bruxelles, Fabian Maingain, et par le président de l'Union des forains bruxellois Patrick De Corte. Des chiffres plus précis, basés sur des comptages effectués via les GSM, seront fournis à la Ville mais ne sont pas encore disponibles.

Un pic dépassant les 20.000 visiteurs par jour a été atteint le samedi 14 août. De manière générale, sur une journée, la fréquentation était plus importante en fin d'après-midi et en soirée, selon les données fournies par le cabinet de Fabian Maingain. Ce dernier ne signale aucun incident notable durant les cinq semaines de la foire, qui s'était ouverte le 17 juillet dernier. Patrick De Corte s'est réjoui de voir que malgré la météo défavorable avec de nombreux week-ends pluvieux, la fréquentation avoisine celle de 2019, une année pré-Covid qui a connu un été particulièrement chaud. "Malgré les nombreux jours de pluie, le public est venu en masse. Les gens étaient enthousiastes. Ça leur a manqué de ne pas pouvoir venir à la foire l'année passée." En 2020, la foire n'avait exceptionnellement pas pu avoir lieu, en raison de la pandémie de coronavirus. Elle avait été annulée en dernière minute fin juillet alors que la plupart des forains avaient déjà monté leurs stands. Cet été, elle a pu se dérouler moyennant le respect de certaines mesures de sécurité sanitaire, notamment le port du masque et l'instauration de sens de circulation. (Belga)