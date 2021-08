Dans l'est des Etats-Unis, la tempête Henri perd de sa force

Le tempête tropicale Henri a été rétrogradée en dépression tropicale dimanche soir, ayant perdu de la force sur la côte Est des Etats-Unis où elle a provoqué des coupures de courant qui ont affecté quelque 100.000 Américains et déraciné des arbres.

La tempête a touché terre près de la ville de Westerly dans l'Etat de Rhode Island dimanche à 12H15 locales (16H15 GMT), selon les services météo américains (National Weather Service). Déjà rétrogradé dimanche d'ouragan à tempête tropicale par le NHC, il a perdu de sa force en traversant la Nouvelle-Angleterre.

Dans son bulletin de 5H00 (9H00 GMT) lundi le centre national de surveillance des ouragans a relevé que Henry était "quasi stationnaire" et que les vents avaient été réduits à 48 km/h, bien loin des 120 mk/h attendus.

Le nord-est des Etats-Unis est d'habitude relativement épargné par de telles tempêtes, qui touchent plutôt des Etats plus au sud comme la Floride ou la Louisiane.

Avec le réchauffement de la surface des océans, les ouragans deviennent plus puissants, selon les scientifiques.

Ils font notamment peser un risque de plus en plus important aux communautés côtières victimes des phénomènes de vagues-submersions, amplifiés par la montée du niveau des océans.

Le gouverneur de Rhode Island Dan McKee a fait état d'inondations importantes, mais aucun blessé n'a été signalé.

Le NHC avait levé dimanche après-midi toutes ses alertes à la submersion côtière et les premiers témoignages d'habitants indiquaient que la tempête n'était pas aussi grave que prévu, même si à Groton, dans le Connecticut, des arbres sont tombés en menaçant certaines maisons.

A Newark, dans le New Jersey, des inondations ont conduit les services d'urgence à secourir 86 personnes, dont 16 enfants, dans des voitures submergées.

Quelque 79.000 personnes ont subi des coupures de courant à Rhode Island et 33.000 dans le Connecticut, selon le site poweroutage.us.

Plus de 200 vols ont été annulés à l'aéroport de Newark et 200 dans les aéroports new-yorkais de LaGuardia et JFK.