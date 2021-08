"Free Guy" reste en tête du box-office nord-américain

Malgré une baisse de ses recettes, la comédie d'action dans l'univers du jeu vidéo "Free Guy" est restée en tête du box-office nord-américain pour son deuxième week-end d'exploitation, engrangeant 18,5 millions de dollars de recettes, selon les chiffres définitifs publiés lundi par le cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Le film, qui explore avec légèreté la frontière entre virtuel et réel, met en scène un anti-héros interprété par Ryan Reynolds, simple figurant d'un jeu vidéo qui cherche à prendre en main son destin et dérègle la mécanique bien huilée pensée par les créateurs.

Comédie familiale, "Free Guy" accuse une nette baisse de recettes par rapport à son premier week-end d'exploitation et ses 28 millions de dollars de billets vendus. Mais selon les experts, les résultats demeurent impressionnants alors que l'épidémie de Covid-19 pèse toujours sur l'industrie du cinéma et que la tempête Henri dans le nord-est des Etats-Unis a pu dissuader plus d'un spectateur de se rendre dans les salles obscures.

Au total, le film frise les 112 millions de dollars de recettes dans le monde entier depuis sa sortie.

En deuxième position, avec 13,1 millions de dollars récoltés entre vendredi et dimanche, figure une sortie, "Pat' Patrouille - Le film". Un résultat honorable pour ce film d'animation destiné aux jeunes enfants - toujours inéligibles aux vaccins anti-Covid. "Pat' Patrouille" raconte l'histoire d'un garçon nommé Ryder et des chiots courageux qui l'aident à sauver la population d'Aventureville des manigances d'un maire diabolique.

La troisième place est revenue au film d'aventure de Disney "Jungle Cruise" avec 6,3 millions de dollars (plus de 92 millions depuis sa sortie voici quatre semaines). Inspiré d'une attraction des parcs Disney, le film suit les aventures du Dr Lily Houghton, incarnée par Emily Blunt, et de son frère (Jack Whitehall) dans la forêt amazonienne. On y trouve également l'acteur le mieux payé d'Hollywood, Dwayne Johnson, qui joue leur guide.

Le long-métrage d'horreur "Don't Breathe 2", qui relate un jeu de massacre perpétué par un ancien combattant aveugle, se place en quatrième position, avec 5 millions de dollars pour son deuxième week-end en salles.

Le biopic sur la reine de la soul Aretha Franklin, "Respect", complète le Top 5 avec 3,8 millions de dollars de recettes.

Voici le reste du top 10:

6. "The Suicide Squad" (3,4 millions de dollars)

7. "The Protégé" (2,9 millions)

8. "La proie d'une ombre" (2,9 millions)

9. "Reminiscence" (2 millions)

10. "Old" (1,14 million)