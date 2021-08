Un ex-baron de la drogue remis au Mexique par les Etats-Unis

(Belga) Washington a remis lundi aux autorités mexicaines l'ancien chef du cartel de Tijuana, Eduardo Arellano Félix dit "El Doctor", qui a fini de purger sa peine de prison aux Etats-Unis.

Le bureau du procureur général mexicain a indiqué que le trafiquant de drogue a été aussitôt placé en détention après avoir été remis à un pont international à Matamoros, à la frontière avec les Etats-Unis. Il est poursuivi pour "sa responsabilité probable dans les délits de crime organisé (...) et d'association de malfaiteurs", précise un communiqué du parquet. Arellano Félix, 64 ans, est l'un des dix frères qui ont dirigé le cartel de Tijuana. Il a récemment bénéficié d'une libération anticipée après avoir purgé 13 ans d'une peine de 15 ans de prison aux États-Unis. Arellano Félix a été arrêté à Tijuana en octobre 2008 et extradé par le Mexique vers les États-Unis en août 2012. Il avait hérité du contrôle de l'organisation après l'assassinat de Ramón, le plus violent de ses neuf frères, en 2002 et après l'arrestation en 2002 et 2006 de Benjamín et Francisco Javier, respectivement. La plupart des 10 frères ayant dirigé le cartel ont été arrêtés ou ont été tués. Le cartel de Tijuana est pratiquement démantelé. En attendant d'être présenté devant un juge, "El Doctor" a été incarcéré dans la prison à sécurité maximale d'"El Altiplano", dans l'Etat de Mexico (centre). (Belga)