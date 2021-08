Prévisions météo: ce mardi sera la plus belle journée de la semaine

Demain, le temps restera sec sur la plupart des régions avec des éclaircies et quelques champs nuageux. Ces derniers seront plus nombreux sur le nord du pays et pourraient même s'accompagner de quelques gouttes en fin de journée au littoral. Les maxima seront compris entre 18 et 22 degrés, sous un vent faible à modéré de nord-est revenant au secteur nord.

Jeudi, le ciel sera très nuageux avec parfois le risque de faibles précipitations. Il fera frais pour la saison avec des maxima de 14 à 19 degrés. Le vent sera modéré de nord-ouest, le long du littoral assez fort de nord à nord-ouest.

Vendredi, après dissipation de la grisaille matinale surtout présente en Haute Belgique, nuages et éclaircies alterneront. A nouveau, quelques faibles averses sont attendues, plus probables sur l'est et le nord-est du pays. Les maxima se situeront entre 15 et 20 degrés, sous un vent modéré de nord.