Covid: Valneva espère une efficacité "supérieure à 80%" pour son vaccin

Le laboratoire franco-autrichien Valneva, dont les essais pour son candidat-vaccin contre le Covid-19 sont à un stade avancé, espère démontrer "une efficacité supérieure à 80%", a annoncé mardi son directeur général Franck Grimaud.

"Sur la base (...) des essais de phase I et II, on espère avoir un vaccin qui soit efficace de manière supérieure à 80%. Il va falloir le démontrer dans l'essai de phase III", destiné à prouver l'efficacité réelle d'un traitement avant une éventuelle mise sur le marché et qui est toujours en cours, a déclaré M. Grimaud sur la chaîne BFM Business.

L'efficacité serait donc inférieure aux vaccins à ARN messager, comme ceux de Pfizer/BioNTech ou de Moderna, qui tournent autour des 95%. Mais elle serait supérieure à celle des vaccins AstraZeneca et Johnson et Johnson, qui fonctionnent par vecteur viral et se situe entre 60 et 70%.

Valneva utilise un vaccin à virus désactivé, une technologie plus classique que l'ARN, et qui sert notamment pour les vaccins contre la grippe chaque année, a illustré M. Grimaud.

"Il y a tout un tas de paramètres pour avoir un bon mixte dans le vaccin entre son efficacité, son innocuité, son délai de protection, sa durée entre les deux premières doses et la nécessité d'un rappel..." s'est défendu Franck Grimaud.

Le laboratoire a soumis lundi sa demande d'autorisation auprès des autorités de santé britannique. Le Royaume-Uni lui a déjà commandé 100 millions de doses pour 2021-2022, alors que les discussions avec l'Union européenne "sont toujours en cours", selon M. Grimaud.

Le directeur général de Valneva estime que la lutte contre le Covid-19 nécessitera probablement "une vaccination régulière" dans les années à venir. "On va aussi devoir vacciner des adolescents et des enfants, et un vaccin comme le nôtre, avec son profil d'innocuité peut avoir un intérêt" estime-t-il.

Il vise également "une partie de la population plus hésitante sur les nouvelles technologies" vaccinales ainsi que dans les pays où l'accès aux vaccins est toujours difficile.