Rugby Championship: l'Etat du Queensland accueillera la plupart des matches restants

La suite du Rugby Championship, en suspens depuis plusieurs jours en raison des restrictions liées à la pandémie de Covid, se jouera dans l'Etat australien du Queensland, ont fait savoir mardi les organisateurs.

"Les perturbations que cause actuellement le +variant Delta+ ont poussé les gouvernements à resserrer les mesures de sécurité aux frontières", a constaté le patron de la Sanzaar Brendan Morris, cité dans le communiqué publié sur le site du Rugby Championship.

"C'est pourquoi nous n'avons pas eu d'autre option que de relocaliser l'essentiel de la compétition dans le Queensland", a-t-il ajouté.

Les quatre sélections engagées dans ce championnat entre meilleures équipes de l'hémisphère sud seront placées en quarantaine dans la ville de Gold Coast (est), avant de s'affronter mutuellement du 12 septembre au 2 octobre à Brisbane, Townsville et Gold Coast.

Après une première journée disputée sans heurts, les All Blacks ont renoncé à se rendre à Perth en Australie, pour y affronter les Wallabies à l'occasion de la deuxième journée programmée le 28 août.

Inquiets de la reprise épidémique en Océanie, les triples champions du monde avaient aussi décidé de suspendre leur participation à la compétition, provoquant la fureur de l'Australie.

Le sort de cette rencontre entre All Blacks et Wallabies, qui devait aussi faire office de troisième match de la Bledisloe Cup (d'ores et déjà acquise à la Nouvelle-Zélande grâce à ses victoires lors des deux premiers duels), n'a d'ailleurs pas été tranché mardi.

Mais les organisateurs du Rugby Championship ont confirmé que le match aurait lieu à Perth, et précisé que sa date serait annoncée dans les prochains jours.

L'attribution de la plupart des matches restants à l'Etat du Queensland met un terme à la piste sud-africaine: après le retrait des Néo-Zélandais, les champions du monde en titre avaient proposé d'accueillir la suite du tournoi sur leur sol.

La pandémie avait déjà chamboulé le Rugby Championship en 2020, poussant l'Afrique du Sud à se retirer purement et simplement de la compétition en raison des restrictions sanitaires.

Calendrier des prochains matches du Rugby Championship:

Troisième journée (Gold Coast, 12 septembre)

Nouvelle-Zélande - Argentine

Afrique du Sud - Australie

Quatrième journée (Brisbane, 18 septembre)

Argentine - Nouvelle-Zélande

Australie - Afrique du Sud

Cinquième journée (Townsville, 25 septembre)

Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud

Australie - Argentine

Sixième journée (Gold Coast, 2 octobre)

Afrique du Sud - Nouvelle-Zélande

Argentine - Australie

NB: La date du match de la 2e journée Australie - Nouvelle-Zélande, disputé à Perth, reste à déterminer.