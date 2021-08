Des bus placés stratégiquement à Bruxelles pour se faire vacciner: "Notre objectif est d'éviter la saturation des hôpitaux"

Pour remédier au taux de vaccination plus faible à Bruxelles, la Région lance un plan qui doit permettre d'amener les doses au plus près du public, particulièrement au sein des populations précarisées.

Se faire vacciner sans rendez-vous dans plusieurs magasins. Ce sera possible dès lundi à Bruxelles. Un vaccibus ira à Anderlecht sur les parkings des magasins Action et Ikea, mais aussi Action à Molenbeek. Le Primark d’Ixelles et les hypermarchés Carrefour d’Evere et d’Auderghem mettront quant à eux des locaux à disposition. "On cible les quartiers qui sont en retard de vaccination, ou des magasins qui ciblent la population habitant dans ces quartiers", nous a confié Alain Maron, ministre bruxellois (Ecolo) de la Santé.

La raison ? "Eviter une saturation des hôpitaux"

Plusieurs dizaines de points de vaccination seront accessibles en permanence. Le plan d’action vise aussi les entreprises où le télétravail n’est pas possible, ainsi que les écoles. 16.000 premières doses par semaine: c’est ce que s’est fixé la région bruxelloise. "Si on y arrive, fin octobre on aura atteint un taux de vaccination de 65% de la population, ce qui devrait éviter une saturation du système hospitalier, ce qui est notre objectif, afin que tout le monde puisse se faire soigner normalement", poursuit le ministre.

Le recours au Covid Safe Ticket

Taux de vaccination, taux d’infection et situation dans les hôpitaux. Trois paramètres qui détermineront si des relâchements sont possibles à Bruxelles. Au contraire, si la situation ne s’améliore pas, l’utilisation Covid Safe Ticket pourrait être élargie (preuve de vaccination, infection récente ou test négatif). "Pour rouvrir le monde de la nuit, élargir les horaires de l'horeca, faciliter l'accès à la culture… Il y a des discussions en cours, au niveau juridique mais aussi avec les secteurs".

Pour connaître tous les points de vaccination, un site internet : coronavirus.brussels