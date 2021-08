La ministre de la Défense répond fermement à la bourgmestre de Spa: "Son cabinet a été prévenu le vendredi 20 août à 11h26 précisément"

Hier, la bourgmestre de Spa en colère a exprimé sa désapprobation quant aux conditions de l'arrivée de trois familles afghanes dans sa commune. Au total, 27 réfugiés afghans sont arrivés au Centre de villégiature et de loisirs de la Défense (OCASC), a fait savoir la Ville de Spa. ceci dans des conditions désorganisées selon elle, ce qui l'a contrainte à agir pour que ces familles bénéficient d'un accueil correct. "Ces réfugiés ont été déposés à Spa et ont été livrés à eux-mêmes. J’ai immédiatement contacté une ASBL active dans notre région afin de leur procurer des vivres, de quoi se laver et de quoi habiller les familles. Une chose pas tellement aisée si l’on sait qu’un bon nombre de mes concitoyens se trouvent également au bord du gouffre suite aux sinistres encourus au mois de juillet", déclarait-elle.

Au lendemain de ces déclarations, Ludivine Dedonder, la ministre de la Défense responsable de la prise en charge des Afghans en Belgique, a réagi : "Le cabinet de la bourgmestre de Spa a été prévenu le vendredi 20 août à 11h26 précisément. Ils sont pris en charge par les services de la Défense et Fédasil. On parle de trois familles, ce n'est pas beaucoup", a-t-elle dit.