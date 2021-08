"Une magnifique chenille" découverte par Yoann à Florennes: elle donnera un papillon encore plus beau (photo)

Yoann a découvert "une magnifique chenille attachée à mes lavandes" dans son jardin à Florennes. Une rencontre qu'il nous a fait partager avec une très belle photo via le bouton orange Alertez-nous. Mais en quel papillon se transformera-t-elle ? Nous avons posé la question à Patrick Lighezzolo, spécialiste des papillons chez Natagora, l'association de protection de la nature: "Très belle observation d’une chenille du grand sphinx de la vigne (Deilephila elpenor)", nous a-t-il répondu. C'est sous terre que cette belle chenille accomplira sa métamorphose. Elle s'y chrysalidera avant qu'un papillon de nuit ne sorte de sa chrysalide et s'envole. "C’est une espèce commune qu’on peut observer partout en Belgique. L’adulte vole en été. Cette espèce est l’une des plus belles avec ses couleurs rosées allant du rose dragée au rose bonbon. Un vrai bijou !", admire-t-il.

Voici la photo de la chenille puis du papillon en lequel elle se transformera.