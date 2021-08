Un homme décède dans un accident de la route à Braine-l'Alleud

"La chaussée de Tubize est bloquée depuis des heures. Des ambulances et des combis de police passent à la pelle", nous écrit Mickael via le bouton orange Alertez-nous.

Une personne est décédée et une autre a été blessée lors d'une collision frontale survenue mercredi midi à Braine-l'Alleud, a-t-on appris auprès de la zone de secours du Brabant wallon et du parquet.



Les pompiers brabançons wallons ont été appelés à intervenir mercredi peu avant midi sur la chaussée de Tubize. Une camionnette et une voiture BMW se sont percutées de plein fouet, à hauteur du numéro 282. Le conducteur de la camionnette, né en 1982, a été tué. L'autre automobiliste a été sérieusement blessé et transporté à l'hôpital.

Selon les premières constatations de l'expert automobile dont l'intervention a été requise par les autorités judiciaires, la camionnette aurait dévié de sa trajectoire, pour une raison encore indéterminée. Une autopsie du conducteur devait être pratiquée dans le courant de la journée, a précisé le procureur du Roi du Brabant wallon.