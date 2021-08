Israël dépasse pour la première fois depuis janvier la barre des 10.000 contaminations

(Belga) Israël a enregistré pour la première fois depuis la mi-janvier plus de 10.000 contaminations au coronavirus en une journée avec 10.001 cas recensés mardi, a indiqué le ministère israélien de la santé mercredi. Vingt-cinq personnes ont en outre succombé à la maladie.

Le chiffre le plus élevé de contaminations en une journée remonte à mi-janvier lorsque 10.100 cas avaient été enregistrés. Plus d'un million de contaminations ont déjà été relevés dans le pays qui compte 9,4 millions d'habitants. Environ 59 pc de la population israélienne a déjà reçu deux injections et près de 19 pc en a même reçu une troisième. Israël est en effet le premier pays au monde à avoir commencé à administrer une troisième dose de vaccin à la fin du mois de juillet après avoir constaté que l'efficacité du vaccin Pfizer/BioNTech, de loin le plus utilisé dans le pays, avait fortement diminué depuis début juin. (Belga)