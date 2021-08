Au Texas, un réfugié afghan s'inquiète pour "ceux restés derrière"

A 48 heures près, Mohammad et sa famille auraient pu se retrouver parmi les milliers de civils qui supplient les talibans de les laisser accéder à l’aéroport de Kaboul dans l'espoir de quitter l’Afghanistan.

Le 12 août, le Pachtoune de 36 ans embarquait de ce même aéroport avec femme et enfants pour un aller simple vers Washington. Prenant de court la communauté internationale, la capitale afghane tombait aux mains de ses nouveaux maîtres dès le 15.

Un peu avant, ils avaient pris le contrôle d'une des dernières capitales provinciales leur échappant, Khost, où Mohammad a laissé le reste de sa famille.

"Frères, mère, sœur: nous pensons à eux tout le temps. Faites-moi confiance, je suis aux États-Unis mais je ne dors pas bien parce que je pense à ma famille", confie-t-il à l'AFP à Houston, au Texas, où il a été pris en charge par l'association Interfaith Ministries for Greater Houston.

"J’espère que l'Etat américain et d'autres pays, comme la France ou l'Allemagne, décideront quelque chose pour nos familles… Parce que nous avons travaillé pour notre liberté, nous avons travaillé pour le gouvernement américain", poursuit-il. Puis de rectifier : "Ce n’était pas que pour notre liberté mais pour la liberté de tous les êtres humains du monde".

De 2005 à 2013, Mohammad a été employé par l'armée américaine et ses sous-traitants, les entreprises KBR et Fluor. D’abord ouvrier, il a ensuite appris l'anglais et a pu devenir traducteur, puis superviseur d'autres traducteurs sur la base de Salerno, à moins de 30 kilomètres de la frontière pakistanaise.

- "Ils laissent trop de gens derrière" -

Quand la base ferme en 2013, Mohammad crée son propre business, dont il ne dévoile pas la nature afin de ne pas être identifié.

S'il est aujourd'hui inquiet, c’est que l'ensemble de sa famille, et ses frères en particulier, ont largement collaboré avec le gouvernement afghan en place avant l'arrivée des talibans.

Il a obtenu ces derniers jours des nouvelles de cousins et neveux qui ont pu s'enfuir au Qatar. Mais ses frères et leur famille se cachent toujours dans sa province.

"Je n’ai pas confiance dans les talibans", explique-t-il. "Ils n'aiment pas ceux qui aiment l'éducation, qui aiment aller à l'école".

Il regrette le désengagement des Américains de son pays: "Ils laissent trop de gens derrière", explique-t-il. Les Américains "ont construit ce pays pendant 20 ans et ils l'ont laissé en 10 jours. Ce n’était pas une bonne décision" de se retirer.

- "De bons travailleurs" -

Installé avec sa femme et ses huit enfants dans un appartement trouvé par l’association Interfaith Ministries, il goûte à présent à la chaleur étouffante de l’été à Houston, où le mercure grimpe plus haut qu'à Kaboul ou Khost.

Dans les jours qui viennent, il compte scolariser ses six filles et deux garçons âgés de 4 à 16 ans, passer son permis de conduire et trouver un travail pour couvrir son loyer. Peut-être tentera-t-il de décrocher une licence de taxi.

"Les Afghans, nous sommes de bons travailleurs", dit-il. "J’ai confiance en moi: je parle quatre langues !".

Et d’ajouter: "Les États-Unis sont un État qui a été construit par différentes nations et nous sommes l'une d'elles".

En deux mois, Interfaith Ministries for Greater Houston a accueilli une cinquantaine de réfugiés afghans. Elle devrait en recevoir autant durant le prochain mois.

"Historiquement, le Texas est une des principales destinations pour les réfugiés et les immigrants", explique son responsable des programmes Ali Al Sudani, lui-même pris en charge par l'association à son arrivée d'Irak en 2009.

"Le coût de la vie y est abordable, il y a une bonne économie, des communautés accueillantes et une aide des officiels locaux. (…) Houston en particulier est une ville avec beaucoup de diversité, une ville très accueillante. Et c'est ce que les immigrants et les réfugiés recherchent quand ils essaient de trouver un nouveau chez-eux".