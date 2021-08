Explosions à l'aéroport de Kaboul: les Etats-Unis menacent l'Etat islamique de représailles

Le groupe Etat islamique a revendiqué l'attaque meurtrière perpétrée jeudi près de l'aéroport de Kaboul, a rapporté le site spécialisé Site Intelligence. Dans un communiqué diffusé par son agence de propagande Amaq, l'EI se targue qu'un de ses combattants se soit approché à moins de "5 mètres de militaires américains" et qu'il ait déclenché sa ceinture explosive.

Douze militaires américains ont été tués et quinze autres blessés dans les attentats-suicides qui ont frappé les abords de l'aéroport de Kaboul jeudi, a indiqué un haut responsable militaire américain, en précisant que les évacuations d'Afghanistan se poursuivaient malgré tout.



"Deux jihadistes considérés comme appartenant à l'EI se sont fait sauter à Abbey Gate, suivis par des jihadistes de l'EI armés qui ont fait feu sur les civils et les militaires", a précisé le général Kenneth McKenzie, chef du commandement central américain en charge de l'Afghanistan.

Nous sommes prêts à agir contre eux

Il a prévenu que les Etats-Unis étaient prêts à mener des représailles contre le groupe Etat islamique en Afghanistan.



"Si nous pouvons trouver qui est lié à cela, nous nous lancerons à leur poursuite", a déclaré le général McKenzie.



"Nous avons dit clairement depuis le début que nous nous réservions le droit d'agir contre l'EI en Afghanistan" malgré le retrait des militaires, a-t-il souligné. "Et nous travaillons très dur actuellement pour déterminer qui est lié à cette attaque lâche, et nous sommes prêts à agir contre eux", a-t-il martelé.

Nous nous attendons à ce que de telles attaques continuent

Il a également prévenu que de nouveaux attentats étaient possibles.



"Nous pensons qu'ils entendent continuer ces attaques et nous nous attendons à ce que de telles attaques continuent", a dit le général McKenzie, estimant que par le passé, ce groupe avait eu tendance à mener "des attaques multiples". Il a notamment affirmé que "la menace d'un attentat-suicide avec un véhicule" était "actuellement très élevée".



Malgré la situation, le Pentagone a tenu à assurer que les évacuations d'étrangers et d'Afghans jugés "à risque" depuis l'arrivée au pouvoir des talibans se poursuivaient.



"Nous continuons de mener à bien notre mission numéro un qui est d'évacuer autant d'Américains et d'autres personnes que possible d'Afghanistan", a-t-il dit.



Le département d'Etat a pour sa part affirmé jeudi être en contact avec le millier d'Américains qu'il pense être encore en Afghanistan.



"La grande majorité, plus des deux tiers, nous ont dit qu'ils prenaient leurs dispositions pour partir", a dit un responsable.