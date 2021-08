Talibans au pouvoir en Afghanistan - L'Espagne s'efforce d'évacuer "le plus grand nombre de personnes", selon Sanchez

(Belga) Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a assuré jeudi que l'Espagne ?uvrait "pour évacuer le plus grand nombre possible de personnes" de Kaboul après le double attentat qui a fait plusieurs morts et des dizaines de blessés à l'aéroport de la capitale afghane.

"Nous travaillons pour évacuer le plus grand nombre possible de personnes", a déclaré le Premier ministre dans un tweet, laissant entendre que les opérations d'évacuation en direction de l'Espagne étaient poursuivies. M. Sanchez a souligné sur Twitter que l'Espagne condamnait "catégoriquement l'attaque subie aujourd'hui à l'aéroport de Kaboul". Deux explosions se sont produites jeudi à l'aéroport de Kaboul, faisant "au moins" 13 à 20 morts, selon le principal porte-parole des talibans ainsi que des dizaines de blessés. Le double attentat a semé la panique parmi des Afghans qui y étaient rassemblés dans l'espoir de pouvoir quitter le pays. Alors que d'autres pays européens comme l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas ont annoncé avoir mis fin à leurs opérations d'évacuation à partir de l'aéroport de Kaboul, l'Espagne les a poursuivies. L'Espagne a recours à des avions militaires pour transférer les personnes évacuées de Kaboul à Dubaï, où des appareils commerciaux affrétés par Madrid les acheminent en Espagne. Au total, 1.584 personnes sont arrivées en Espagne, dont 631 mineurs, selon le ministère des Migrations. (Belga)