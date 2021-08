Assassinat du président haïtien Jovenel Moïse - Primes offertes dans la recherche de suspects de l'assassinat de Jovenel Moïse

(Belga) Le ministre haïtien de la Justice a annoncé jeudi que des primes seront offertes pour l'aide à l'arrestation de trois personnes présumées impliquées dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, tué le 7 juillet à son domicile par un commando armé.

"Le ministère de la Justice met une prime spéciale de 6 millions de gourdes (environ 51.700 euros, NDLR) sur la tête de trois fugitifs importants: Wendelle Thelot Coq, Joseph Félix Badio et John Joël Joseph", a déclaré devant la presse Rockefeller Vincent. Mme Coq était la seule femme juge à la Cour de cassation avant qu'elle ne soit mise à la retraite, en février, par le président Moïse. Cette décision a été contestée depuis lors, car les magistrats de la plus haute instance judiciaire du pays étant inamovibles, le pouvoir exécutif n'a pas les compétences pour un tel acte. Joseph Félix Badio est un ancien cadre de l'unité de lutte contre la corruption, dépendante du ministère de l'Economie et des finances, et John Joël Joseph est un ancien sénateur. Avec ces trois suspects, la police judiciaire haïtienne a émis un total de 17 mandats d'amener contre des personnes en fuite, présumées impliquées dans le crime. Plus d'un mois après le meurtre du président dans sa résidence privée, le mystère perdure quant aux commanditaires et motifs de l'attaque au cours de laquelle la Première dame a été blessée par balles, mais où aucun policier attaché à la sécurité du chef de l'Etat n'a été touché. Après qu'un premier juge a renoncé à instruire le dossier pour "convenances personnelles", le ministre de la justice assure que Garry Orélien, magistrat nommé lundi sur cette affaire, sera protégé. "Le ministère de la Justice a déjà mis à disposition du juge d'instruction tous les moyens logistiques et sécuritaires dont il a besoin pour mener l'enquête" a annoncé jeudi Rockefeller Vincent. "Je demande à la police de prendre les dispositions nécessaires concernant les personnes impliquées dans la mort du président et qui sont en prison, d'avoir une attention spéciale sur elles", a ajouté le ministre de la Justice. Quarante-quatre personnes ont déjà été arrêtées dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Jovenel Moïse parmi lesquelles "20 exécutants, 18 Colombiens et 2 Américains d'origine haïtienne", a rappelé M. Vincent. Déjà confrontée à une vive tension politique avant l'assassinat de Jovenel Moïse, Haïti a plongé encore davantage dans l'incertitude le 14 août, quand un séisme de magnitude 7.2 a ravagé la péninsule sud-ouest tuant plus de 2.200 personnes et détruisant des dizaines de milliers de bâtiments. (Belga)