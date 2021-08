Tom Cruise dévoile la cascade de sa vie pour "Mission: Impossible 7"

Tom Cruise a fait sensation jeudi au festival CinemaCon de Las Vegas avec les premières images du très attendu "Mission: Impossible 7" et une cascade spectaculaire où l'acteur s'élance dans le vide sur une moto lancée à pleine vitesse.

Pour courtiser les propriétaires de salles de cinéma rassemblés pour leur réunion annuelle, les studios Paramount avaient mobilisé Tom Cruise lui-même pour une brève intervention par visioconférence.

"C'est de très loin la chose la plus dangereuse que j'ai jamais tentée", a lancé Tom Cruise, 59 ans, en présentant cette cascade.

"Nous y travaillons depuis des années", a précisé l'acteur, expliquant qu'il s'agit d'un "saut à moto depuis une falaise suivi d'un saut en base-jump".

"J'ai voulu faire ça depuis que je suis tout petit", a-t-il ajouté.

Des images des coulisses diffusées pour l'occasion montraient Tom Cruise se préparant pour ce tour de force avec plus de 500 sauts en parachute et quelque 13.000 sauts à moto, avant de se rendre sur une falaise norvégienne.

Le réalisateur du film, Christopher McQuarrie, suit la scène avec anxiété jusqu'à ce que l'acteur ouvre son parachute et se pose sain et sauf, avec cette analyse: "Je pense que je peux rester sur la moto un peu plus longtemps".

Tom Cruise, l'une des plus grandes stars d'Hollywood, est connu pour effectuer lui-même la plupart des cascades de ses rôles. Il s'était d'ailleurs brisé la cheville durant le tournage du précédent film mettant en scène le personnage d'Ethan Hunt, "Mission Impossible: Fallout".

L'acteur est aussi au coeur de la suite très attendue de "Top Gun", qui l'avait propulsé vers la gloire en 1986.

Les participants du festival CinemaCon ont eu la chance jeudi de voir les treize premières minutes du film, où le pilote d'élite Maverick teste un prototype révolutionnaire de jet supersonique malgré l'opposition de ses chefs, qui veulent fermer ce programme ultra-secret pour remplacer les pilotes par des drones.

L'an dernier, le CinemaCon, où les studios hollywoodiens dépêchent d'ordinaire des cohortes de stars, a dû être annulé à cause du coronavirus. Et même si près de 90% des cinémas nord-américains ont rouvert leurs portes, leur avenir reste encore incertain.

"Nous avons tous connu une année étrange et difficile", a reconnu dans un message vidéo pré-enregistré l'acteur Matthew McConaughey, relevant que "peu d'entreprises ont autant subi l'impact de la pandémie" que les salles de cinéma.

L'acteur présentait la suite du film d'animation musical "Tous en scène 2" pour les studios Universal, qui ont également dévoilé des images du nouveau volet de la saga "Jurassic Park", baptisé "Le Monde d'Après", et la comédie romantique de Jennifer Lopez.