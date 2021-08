La Louvière interdit les rassemblements nocturnes sur les parkings du Cora et du Louvexpo

Le bourgmestre de La Louvière, Jacques Gobert, a pris la décision d'interdire par arrêté tout rassemblement sur le parking du magasin Cora et sur le parking du Louvexpo entre minuit et 5h00 du matin. La décision entre en vigueur ce vendredi, pour une durée d'un mois.

Les instances louviéroises ont indiqué dans un communiqué que la police est confrontée, depuis le mois de juin, à un phénomène de grands rassemblements nocturnes de personnes et de véhicules sur ces parkings. "Les réunions organisées via les réseaux sociaux rassemblent de nombreux véhicules pendant la nuit. Les propriétaires s'adonnent à des rodéos sauvages, consomment sur place alcool, protoxyde d'azote et autres substances illicites, et laissent les lieux jonchés de détritus", détaille le communiqué. La police a par ailleurs constaté que plusieurs protagonistes étaient détenteurs d'armes blanches. "Dans la nuit du 14 au 15 août, un jeune homme a d'ailleurs été victime de coups de couteau dans une bagarre à proximité du magasin Cora", ont encore signalé les instances communales. "La police a été sollicitée à de nombreuses reprises par des riverains qui dénoncent d'importantes nuisances sonores et un fort sentiment d'insécurité."