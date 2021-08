Des vétérans américains exfiltrent 500 Afghans de Kaboul

(Belga) Des vétérans de l'armée américaine, qui ont tous servi en Afghanistan, ont, lors d'une opération secrète baptisée "Pineapple Express" et menée dans la nuit de jeudi à vendredi, exfiltré 500 Afghans considérés en danger depuis la prise de pouvoir par les talibans. La chaîne d'information ABC s'est entretenue avec des membres du groupe de volontaires ayant mené cette "opération de sauvetage ultime".

Ces vétérans, sous le nom de "Task Force Pineapple", ne font pas officiellement partie des forces américaines dans la capitale afghane, mais ont toutefois agi de concert avec ces dernières et l'ambassade à Kaboul. Ils ont amené les gens à l'aéroport, qui est contrôlé par les Américains, par petits groupes. Au moins 500 personnes étaient concernées, dont d'anciens membres des unités spéciales des forces armées afghanes et leurs familles. Plus de 130 personnes avaient déjà été amenées à l'aéroport la nuit précédente. L'opération de sauvetage avait commencé à la mi-août, après que le lieutenant colonel Mann a reçu des messages désespérés - peu après la prise de Kaboul par les talibans - de la part d'un ancien commando afghan avec lequel il avait combattu et qui attendait toujours un visa pour entrer aux États-Unis. Le lieutenant colonel avait alors décidé de le faire sortir clandestinement du pays. Finalement, des centaines d'autres personnes ont également été prises en charge par le "Pineapple Express", rapporte ABC. (Belga)