RDC: nouvelle naissance de gorille de montagne au parc des Virunga

Le parc national des Virunga (PNVi), dans l'est de la République démocratique du Congo, a annoncé vendredi à l'AFP la naissance d'un bébé gorille de montagne (gorilla beringei beringei) dans ce joyau naturel et touristique menacé, repaire des groupes armés.

La naissance d'un "nouveau bébé" mâle est survenue dans la matinée du 22 août au sein de la famille Baraka, a déclaré à l'AFP Olivier Mukisya du service de communication du PNVi.

La découverte a été faite par une équipe d'éco-gardes lors d'une visite à la famille Baraka effectuée ce jour-là dans le cadre du suivi régulier des familles de gorilles de la zone de Kibumba, dans le territoire de Nyiragongo, au Nord-Kivu, a-t-il expliqué.

Sans donner de détails sur la femelle qui a donné naissance, le PNVi indique cependant que la famille Baraka est actuellement "composée d'environ 18 individus".

"La famille Baraka enregistre sa première naissance de l’année et cette dernière porte le nombre de naissances à 13 depuis janvier 2021" au sein des différentes familles, a indiqué M. Mukisya.

Situé à la frontière avec le Rwanda et l'Ouganda, le parc des Virunga s'étend sur 7.800 km2 dans la province du Nord-Kivu dont Goma est la capitale.

Plus ancienne réserve naturelle d'Afrique inaugurée en 1925, le parc des Virunga est un sanctuaire des très rares gorilles de montagne, également présents au Rwanda et en Ouganda voisin.

La population des gorilles de montagne est estimée à 1.063 dans cette région (Rwanda, Ouganda et RDC), selon un recensement effectué de 2016 à 2018 alors que dans le PNVi, cette population est évaluée à 350 individus, selon les dernières estimations de 2021.

Ce sanctuaire des gorilles de montagne est devenu également un repaire des groupes armés locaux et étrangers qui écument l'est de la RDC depuis près de vingt-cinq ans. Des éco-gardes s'y affrontent régulièrement avec des rebelles et milices.