Championnats du monde de biathlon d'été - Florent Claude 4e du Sprint, Thierry Langer 14e, Tom Lahaye-Goffart 39e

(Belga) Après sa médaille de bronze vendredi dans le Super Sprint, Florent Claude a pris la 4e place du Sprint des championnats du monde de biathlon d'été sur la distance de 7,5 km, samedi à Nove Mesto en République tchèque.

Le Malmédien de 29 ans a commis une seule faute au tir et a terminé à l'arrivée à 27.8 secondes du Tchèque Michal Krcmar. Le Slovaque Matej Baloga a fini 2e à 10.2 secondes. Le Roumain Cornel Puchianu a complété le podium à 23.1 secondes. Thierry Langer, 21e vendredi, a cette fois terminé au 14e rang, malgré trois cibles manquées sur le pas de tir. Le citoyen d'Elsenborn a fini à 1:09.1 du champion du monde. Le Hutois Tom Lahaye-Goffart, non qualifié pour la finale du Super Sprint, a fini 39e à 2:27.7 en ayant raté quatre tirs. Les poursuites sont programmées dimanche. Le biathlon d'été se déroule selon le même principe que le sport qui est au programme olympique des Jeux d'hiver, à savoir une alternance de parcours en ski et de tir, à ceci près que le ski de fond sur la neige est remplacé par du ski à roulettes sur des sentiers. (Belga)