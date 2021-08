L'ouragan Nora se dirige vers le Mexique

(Belga) L'ouragan Nora se renforçait samedi dans le Pacifique, près des côtes du Mexique, provoquant des pluies diluviennes dans les Etats de Jalisco, Colima et Michoacán, ont indiqué le Centre américain des Ouragans (NHC) et les autorités mexicaines.

Le coeur de Nora, ouragan de catégorie 1 sur l'échelle de Saffir-Simpson qui en compte 5, se dirigeait vers l'Etat de Jalisco, selon le Centre. A 18h00 GMT samedi, l'ouragan se trouvait à 155 km de Cabo Corrientes, dans l'Etat de Jalisco, et à 645 km de Cabo San Lucas, en Basse Californie, et se déplaçait à 19 km/h, accompagné de vents violents soufflant à 140 km/h, selon le Centre américain des Ouragans. Nora va se rapprocher des côtes du Mexique et pourrait au cours de la nuit de samedi à dimanche "être très proche" de la partie occidentale de l'Etat de Jalisco, a prévenu le Centre. L'ouragan va se rapprocher de l'embouchure du Golfe de Californie dimanche, a ajouté l'organisme. Conagua, l'agence météorologique du Mexique, a prévenu que Nora continuerait à provoquer des précipitations "torrentielles" de 150 à 250 mm et des vagues pouvant atteindre de 4 à 6 mètres dans les Etats de Colima, Jalisco et Michoacán. Il y a une semaine, le Mexique a subi le passage de l'ouragan Grace, qui avait touché terre à Veracruz (est) en tant qu'ouragan de catégorie 3. Le passage de Grace a fait onze morts dans cet Etat et dans celui de Puebla (centre).