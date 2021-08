La roue tourne et les affaires reprennent à Las Vegas malgré le variant Delta

La chance est de retour pour les casinos de Las Vegas: un an après la fermeture du célèbre Strip à cause de la pandémie de Covid-19, les établissements de jeux ont battu des records cet été.

Le Nevada a enregistré 1,36 milliard de dollars de recettes provenant des jeux en juillet, un niveau historique permis par l'afflux de visiteurs à Las Vegas après des mois de confinement et de privations.

"Nous ne nous attendions pas à de tels chiffres", reconnaît Michael Lawton, analyste auprès de la Commission de contrôle des jeux de l'Etat. "Des recettes d'un milliard de dollars, c'est un seuil emblématique au Nevada. Et nous avons enregistré ce niveau de gains durant cinq mois de suite", relève l'expert.

Le mois de juillet avait tout pour lui, avec une série de grands événements sportifs (combat de MMA de la star Conor McGregor) et culturels (concerts, résidences d'Usher et de Bruno Mars, etc.). Outre la Fête nationale américaine, le mois de juillet comportait en outre cinq week-ends, une aubaine pour les hôtels-casinos.

Malgré l'explosion des cas du variant Delta et le retour de l'obligation de porter un masque dans les lieux clos, les touristes ont déferlé sur le Strip, prenant d'assaut les machines à sous et tables de roulette.

"Les gens qui viennent à Vegas n'ont pas l'air de s'en soucier", lâche un barman officiant dans cette avenue qui ne dort jamais. "Ils n'ont pas l'air super inquiets à l'idée de tomber malade ou autre. Je pense que si l'idée d'attraper une maladie vous rend parano, vous ne voyagez pas. Ceux-là restent probablement chez eux", estime-t-il, demandant à rester anonyme.

Selon des employés des casinos interrogés par l'AFP, une grande partie des clients viennent du Texas, de Floride et de la région du Midwest.

"On retrouve les mêmes niveaux de fréquentation qu'avant la pandémie", déclare Shawn Jones, chargé de la promotion au nouveau casino Resorts World, qui note que les "soirées piscine" du week-end dernier affichaient complet.

"C'est peut-être le trop-plein d'énergie... Si les gens ne sont pas en mesure de faire quelque chose pendant un certain temps, ils se précipitent quand ça redevient possible", dit-il.

- Congrès et salons -

Début 2020, Las Vegas avait des allures de ville-fantôme, avec des casinos fermés d'autorité pendant 78 jours, ce qui avait eu un impact dévastateur sur l'emploi dans cette ville tout entière tournée vers le tourisme.

La fréquentation est restée limitée jusqu'en juin dernier, mais dès le mois de mai Vegas avait battu son record de gains provenant des jeux, qui datait d'octobre 2007, avant la crise financière mondiale.

Les réticences des Américains à voyager en dehors des Etats-Unis semblent avoir profité à Las Vegas.

"On prévoyait un voyage entre filles. Initialement, nous devions aller en Grèce en 2020 mais ça a été reporté", explique Karen Utsey, 50 ans, qui vient du Michigan. "Pour l'instant, je ne suis pas sûre d'être à l'aise à l'idée de voyager à l'étranger."

Malgré une très nette baisse du nombre de visiteurs internationaux, la fréquentation du mois de juillet a atteint 3,3 millions de touristes, seulement 10% de moins qu'en juillet 2019, avant la pandémie.

Et le nombre de visiteurs arrivant par la route de la Californie voisine a dépassé tout l'été les niveaux des années précédentes.

Même si M. Lawton s'attend à ce que les recettes des jeux retrouvent un niveau plus modeste en août, la reprise progressive des congrès et autres salons d'affaires qui constituent une grande partie de la fréquentation des hôtels de Las Vegas en semaine est une source d'optimisme supplémentaire.

Les professionnels du béton ont inauguré le bal en juin, suivis cette semaine par les exploitants de salles de cinéma pour le festival CinemaCon, le plus grand salon de la joaillerie du pays et la Cannabis Conference 2021.

Pour Dean et Amanda Moodie, 37 et 35 ans, leur présence au salon de la joaillerie est un début de retour à la normale. Le couple du Minnesota (centre-nord) a certes passé des vacances en plein air durant la pandémie, mais ce séjour à Las Vegas "est certainement notre premier pas vers des choses qui se déroulent dans des endroits clos".