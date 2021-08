Un baptême vire au drame à Châtelet: coup de couteau entre les 2 grands-pères

Un suspect a été interpellé et privé de liberté durant la nuit de samedi à dimanche à la suite d'une dispute familiale lors d'un baptême à Châtelet (province de Hainaut), a indiqué le parquet de Charleroi, confirmant une information de La Nouvelle Gazette.

Trois personnes ont été blessées, dont un homme victime de coups de couteau à l'abdomen. Les jours des victimes ne sont pas en danger.



La zone de police Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes a été requise durant la nuit de samedi à dimanche à la rue Paulus à Châtelet pour une scène de coups et blessures. Une dispute familiale a éclaté entre deux hommes qui célébraient un baptême. D'après le parquet, les deux hommes impliqués dans la rixe seraient les grands-pères de l'enfant baptisé. "Le suspect a porté des coups de couteau à la victime au niveau de son abdomen", a confirmé le parquet.

Des proches, intervenus pour mettre fin à la rixe, ont également été blessés. "Il y avait un homme et une femme. Les deux personnes ont été plus légèrement touchées au ventre et à la main." Les jours des trois personnes blessées ne sont pas en danger, a précisé le parquet de Charleroi.

L'auteur présumé des faits a été interpellé et privé de liberté. "Il a également reçu des coups quand l'un des proches tentait de le maîtriser."

Il sera présenté dans les prochaines heures devant le juge d'instruction