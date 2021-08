Double tentative de meurtre à Flemalle

Vendredi vers 20h45, un groupe composé de quatre jeunes mineurs revenait d’une sortie dans une friterie de Flémalle. Sur le chemin, ils ont croisé un groupe de trois individus majeurs, ivres, qui les ont insultés et menacés sans raison. Face aux réponses des quatre mineurs, les majeurs ont sorti des cutters. Selon nos informations, trois des quatre mineurs ont pu prendre la fuite, l’un d’entre eux s'est fait rattraper et rouer de coups. Une connaissance du mineur a voulu lui porter assistance mais a été mis au sol par deux majeurs et roué de coups à son tour.

Dans des circonstances qui ne sont pas encore claires, les agresseurs (les personnes majeures) ont été sérieusement blessés, peut-être par l'intervention d'un tiers armé d'un couteau. L'un a eu l'artère fémorale déchirée et l'autre les poumons perforés.

Le parquet a ouvert un dossier relatif à des faits de tentatives de meurtre. Ce dimanche, l’état de santé des victimes n’est plus en danger. Un suspect de 15 ans a été placé en Institution publique de protection de la jeunesse (IPPJ).