Le Koweït veut transformer son "cimetière de pneus" en une nouvelle ville

Le Koweït a le projet d'établir une nouvelle ville sur le site d'une ancienne décharge qui contenait des millions de pneus, amenés à être recyclés.

C'est dans cette décharge de deux millions de mètres carrés, située à 35 km à l'ouest de la ville de Koweït, que les pneus usagés allaient finir leurs jours dans ce pays du Golfe riche en pétrole.

Avant qu'elle ne soit totalement vidée cette année, elle comptait plus de 40 millions de pneus, et était qualifiée par les autorités de plus grand "cimetière de pneus" du monde.

Après 17 ans d'existence et trois incendies d'envergure entre 2012 et 2020, les autorités avaient décidé de fermer le site.

"Nous sortons d'une phase difficile qui a été caractérisée par un grand risque environnemental", a déclaré dimanche le ministre du Pétrole Mohammed Al-Fares, s'exprimant sur le site de l'ancienne décharge, à 35 km à l'ouest de la ville de Koweït.

"Aujourd'hui, le site est propre. Tous les pneus ont été retirés afin que le projet de la ville de Saad Al-Abdallah puisse être lancé", a-t-il continué, en référence au nom d'un ancien émir du Koweït.

Au cours des derniers mois, des camions transportant les pneus ont effectué plus de 44.000 voyages depuis la décharge jusqu'à la région d'Al-Salmi (ouest), près d'une zone industrielle où les pneus seront temporairement stockés, selon M. Fares.

Les pneus seront découpés ou transformés pour le marché local ou pour exportation, selon le responsable.

"La manière dont ils sont stockés répond aux normes internationales", a-t-il assuré.

Selon cheikh Abdallah Al-Sabah, directeur général de l'Autorité publique de l'environnement, un mécanisme est déjà en place pour recycler tous les pneus et éviter la création d'une autre décharge.

"Il y a déjà une usine qui les transforme, et nous espérons trouver d'autres fabricants qui contribueront à mettre fin au problème des pneus", a-t-il déclaré à l'AFP.