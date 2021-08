Espagne: un accident de ferry fait 25 blessés à Ibiza

(Belga) Au moins 25 personnes ont été blessées dans un accident de ferry samedi soir au large de l'île espagnole d'Ibiza.

Le catamaran ferry rapide San Gwann appartenant à la compagnie maritime allemande FRS faisait route d'Ibiza à Formentera lorsqu'il s'est échoué vers 22h00, peu après avoir quitté le port d'Ibiza, sur l'éperon rocheux Es Malvins situé entre les deux îles méditerranéennes. Il comptait 35 passagers et 12 membres d'équipage à bord, ont indiqué les autorités locales et la compagnie. Parmi les victimes, un garçon de 10 ans a été blessé et transporté par hélicoptère à Majorque jusqu'à l'hôpital universitaire Son Espases de Palma, la capitale de l'île, a rapporté le journal régional Diario de Ibiza, citant les autorités. Son état serait stable. Dimanche, trois autres personnes étaient toujours hospitalisées, toutes légèrement blessées: deux hommes de 41 ans et une femme de 32 ans. Le bateau de 51 mètres de long, qui ne navigue que depuis la fin du mois de juin, a été gravement endommagé dans l'accident, selon les autorités. Aucun carburant n'a fui jusqu'à présent, ont toutefois précisé les autorités portuaires. Comment l'îlot, très visible, d'Es Malvins a pu échapper à la vue de l'équipage reste pour le moment un mystère. "La cause de l'accident est encore inconnue", a déclaré dimanche à la radio le chef du service de sauvetage en mer des Baléares, Miguel Felix Chicon. (Belga)