Décès de Jacques Rogge - Sebastian Coe: "Il était passionné de sport"

(Belga) Président de World Athletics, la fédération internationale d'athlétisme, Sebastian Coe s'est dit "plus que triste d'apprendre la nouvelle du décès de Jacques Rogge". Le Belge, ancien président du COIB (Comité olympique et interfédéral belge) et du CIO (Comité international olympique), est décédé dimanche à l'âge de 79 ans.

"J'ai écrit à Jacques et à Anne il y a deux semaines pour leur dire qu'il nous manquait à tous, chez World Athletics, aux Jeux Olympiques de Tokyo", indique Sebastian Coe sur Twitter. "Je leur ai dit que ce n'était pas pareil d'être dans le stade Olympique à regarder l'athlétisme sans eux..." Avant de devenir président de la fédération internationale d'athlétisme, Sebastian Coe avait été président du comité d'organisation des Jeux de Londres en 2012, les derniers que Jacques Rogge a vécus en tant que président du CIO. "J'ai une immense gratitude pour son rôle dans l'organisation sans faille de Londres 2012", indique Sebastian Coe. "Aucun comité d'organisation n'aurait pu demander ou recevoir davantage. Il était passionné de sport et tout ce qu'il a accompli dans le sport et au-delà a été fait avec décence, compassion et pondération. Il nous manquera à tous". (Belga)